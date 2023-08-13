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На строительство моста через Волгу ушло в 1,5 раза больше металла, чем на строительство Эйфелевой башни

На строительство моста через Волгу ушло в 1,5 раза больше металла, чем на строительство Эйфелевой башни

Значимое событие для республики и для страны. Строители на этой недели взяли еще один рубеж. На высокоскоростной трассе М12 в Лаишевском районе в торжественной обстановке с участием Раиса Татарстана и вице-премьера России замкнули мост через Волгу.

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