На строительство моста через Волгу ушло в 1,5 раза больше металла, чем на строительство Эйфелевой башни

Значимое событие для республики и для страны. Строители на этой недели взяли еще один рубеж. На высокоскоростной трассе М12 в Лаишевском районе в торжественной обстановке с участием Раиса Татарстана и вице-премьера России замкнули мост через Волгу.
Значимое событие для республики и для страны. Строители на этой недели взяли еще один рубеж. На высокоскоростной трассе М12 в Лаишевском районе в торжественной обстановке с участием Раиса Татарстана и вице-премьера России замкнули мост через Волгу.
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