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Копилка советов на каждый день

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ПОМОЩЬ БЕЗ ЛЕКАРСТВ.

Быстрая помощь при укачивании Вас внезапно укачало в самолете, машине или на пароходе? Быстро справиться с головокружением и тошнотой поможет точка, расположенная на 2 пальца ниже основания ладони (по направлению к локтевому сгибу) посередине запястья.

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