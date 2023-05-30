Южноуральцам предложат хранить накопления в негосударственных пенсионных фондах

Новая программа одобрена депутатами Госдумы в первом чтении. Откладывать свои сбережения в скором времени можно будет в негосударственные пенсионные фонды, при этом государство будет оказывать гражданам финансовую поддержку.
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