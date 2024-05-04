Театр абсурда
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Театр абсурда

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Разная Россия: В Москве обсуждают Диану Шурыгину, а "за ленточкой" - разбитый штаб группировки "Юг"

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Россия настолько огромна, что мы, действительно, подчас живём разными проблемами. Которые на первый взгляд не соотносятся друг с другом.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Интересная статья. А Дугин пытался разговаривать на уровне понимания обычного западного обывателя. У него получилось, он понял целевую аудиторию и объяснил этой аудитории необходимые вещи на понятном им языке.
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15 час.

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