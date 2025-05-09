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«Мы же хитрые хохлы»: в Киеве готовят почву, чтобы кинуть Запад на деньги

«Мы же хитрые хохлы»: в Киеве готовят почву, чтобы кинуть Запад на деньги

Украина может смело набирать долги на продолжение войны, а потом просто не возвращать их. Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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