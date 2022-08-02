"От такого нет антидота": находка на побережье в Приморье ошарашила отдыхающих (фото)

"От такого нет антидота": находка на побережье в Приморье ошарашила отдыхающих (фото)

Находка на побережье в Приморье ошарашила отдыхающих. Как сообщила пресс-служба Сихотэ-Алинского заповедника, у берегов одного из посёлков края рыбаки случайно поймали ядовитую тропическую рыбу — фугу.

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