Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Губернатор Василий Анохин рассказал о ходе масштабной замены лифтов в домах жителей региона

Губернатор Василий Анохин рассказал о ходе масштабной замены лифтов в домах жителей региона

Губернатор: Главная задача – обеспечить безопасные, надёжные и комфортные условия для жителей Смоленской области Глава региона Василий рассказал smolensk-i.

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