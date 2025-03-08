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Павильон «Макет Москвы» посетили более 23 тыс. человек в феврале

Павильон «Макет Москвы» посетили более 23 тыс. человек в феврале

Выставочный павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ в феврале посетили 23 583 гостя. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

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