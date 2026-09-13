ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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«Просто отпустили на улицу»: в Москве две недели ищут пропавшего гражданина Белоруссии

«Просто отпустили на улицу»: в Москве две недели ищут пропавшего гражданина Белоруссии

В Москве разыскивают 32-летнего Дениса Шведова, который пропал после того, как у него в общественном транспорте украли рюкзак с документами, телефоном, банковскими картами и деньгами.

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