Аргументы и Факты

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Экс-советник Пентагона: США оказались в отчаянии после начала СВО

Экс-советник Пентагона: США оказались в отчаянии после начала СВО

США оказались в непростой ситуации из-за решения президента РФ Владимира Путина начать спецоперацию на Украине для защиты интересов России, такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.

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