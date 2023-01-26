Экс-советник Пентагона: США оказались в отчаянии после начала СВО

США оказались в непростой ситуации из-за решения президента РФ Владимира Путина начать спецоперацию на Украине для защиты интересов России, такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.
США оказались в непростой ситуации из-за решения президента РФ Владимира Путина начать спецоперацию на Украине для защиты интересов России, такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.
Свежие комментарии