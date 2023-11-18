Песков: следующий лидер страны должен быть как Путин

Сергей Дмитриев

Второго такого не может быть по определению, что подтверждается навейшей историей РФ. Даже контрастными причёсками лидеров: Сталин-Хрущёв, Хрущёв-Брежнев, Брежнев-Горбачёв, Горбачёв-Ельцин. Как говорят базарные остряки, тенденция, однако...