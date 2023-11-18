Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Песков: следующий лидер страны должен быть как Путин

Песков: следующий лидер страны должен быть как Путин

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков дал интервью студенческому информационному телеканалу «МГИМО 360».

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Комментарии
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ПавелЗзаварзин
Главная беда наша - Песков... Гнать!
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1 д.
Сергей Дмитриев
Второго такого не может быть по определению, что подтверждается навейшей историей РФ. Даже контрастными причёсками лидеров: Сталин-Хрущёв, Хрущёв-Брежнев, Брежнев-Горбачёв, Горбачёв-Ельцин. Как говорят базарные остряки, тенденция, однако...
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1 д.

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