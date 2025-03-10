Профилактические мероприятия с сотрудниками БГРОЧС.

5 марта в Глушанской средней школе были проведены профилактические мероприятия сотрудниками БГРОЧС.Для учащихся и воспитанников дошкольных групп была доведена информация о мерах пожарной безопасности, о профилактики травматизма: правила поведения на улице, дорогах, об опасности тонкого льда .
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