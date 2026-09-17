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Минцифры обсуждает с Apple подключение 5G для пользователей iPhone

Минцифры обсуждает с Apple подключение 5G для пользователей iPhone

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) РФ ведет переговоры с компанией Apple в части подключения связи 5G пользователям iPhone в России.

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