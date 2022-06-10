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Чубайс русской культуры. Михаил Швыдкой выступил против выхода России из Болонской системы

Чубайс русской культуры. Михаил Швыдкой выступил против выхода России из Болонской системы

Михаил Швыдкой, занимающий ныне должность спецпредставителя Президента России по международному культурному сотрудничеству, возвысил свой голос в защиту сохранения места нашей страны в Болонском образовательном процессе.

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