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Психиатр Лазарев предупредил о риске психических расстройств от злоупотребления противовирусными

Психиатр Лазарев предупредил о риске психических расстройств от злоупотребления противовирусными

Врач-психиатр, нарколог Игорь Лазарев рассказал «Москве 24» , что злоупотребление противовирусными препаратами может привести к развитию психических заболеваний.

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