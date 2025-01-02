Министр Козлов исполнил мечту 13-летнего историка посетить Красную площадь

Министр Александр Козлов помог 13-летнему Святославу из Зернограда осуществить мечту. В рамках акции "Ёлка желаний" мальчик, увлекающийся историей, посетил Красную площадь и Кремль, подарив министру редкую книгу о Ленине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии