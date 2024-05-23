МИД: РФ не будет инициировать восстановление контактов с Японией

Как подчеркнула в беседе с РИА Новости директор третьего департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Людмила Воробьева, Москва не собирается инициировать восстановление политических контактов с Японией.
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