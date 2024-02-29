«Долями» представили первый в стране сервис для пожертвований частями

Сервис оплаты покупок «Долями» запустил в России DNPL (donate now pay later). Это формат, который позволяет совершать пожертвования частями в адрес благотворительных организаций частями, говорится в поступившем в AdIndex сообщении.
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