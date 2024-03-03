🇷🇺В Эквадоре хотят установить памятник Александру Пушкину Как рассказала участница Всемирного фестиваля молодёжи Карла Татьяна Корнехо, в Эквадоре очень любят русскую культуру.
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🇷🇺В Эквадоре хотят установить памятник Александру Пушкину Как рассказала участница Всемирного фестиваля молодёжи Карла Татьяна Корнехо, в Эквадоре очень любят русскую культуру.