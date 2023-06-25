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С бодрых 10 тысяч шагов начали свой выходной жители Уссурийска

С бодрых 10 тысяч шагов начали свой выходной жители Уссурийска

В воскресенье, 25 июня, Уссурийск присоединился к всероссийской акции "10 тысяч шагов к жизни" (6+). Ровно в 10 часов утра на продолжительную дистанцию вышли больше 250 человек.

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