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Отбита массовая ночная атака на города России

Отбита массовая ночная атака на города России

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 45 украинских дронов, в том числе 11 над Московской областью, сообщили в Минобороны России.

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