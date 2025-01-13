Британия пригласила на заседание СБ ООН боевика из «Азова»

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Великобритания пригласила на неформальное заседание Совета безопасности (СБ) ООН Валерия Горишнего, состоявшего в националистическом батальоне «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) и отъявленного неонациста, в качестве докладчика.