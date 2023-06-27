ИЗВЕСТИЯ iz

6 716 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Рядовой Акулов с сослуживцами разбили четыре танка врага и сломили его сопротивление

Рядовой Акулов с сослуживцами разбили четыре танка врага и сломили его сопротивление

Экипаж танка, в составе которого действовал рядовой Евгений Акулов, вел огневую поддержку российских военнослужащих в ходе штурма опорного пункта украинских националистов, когда они бросили в бой резервные силы — танки и пехотные подразделения.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх