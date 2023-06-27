Рядовой Акулов с сослуживцами разбили четыре танка врага и сломили его сопротивление

Экипаж танка, в составе которого действовал рядовой Евгений Акулов, вел огневую поддержку российских военнослужащих в ходе штурма опорного пункта украинских националистов, когда они бросили в бой резервные силы — танки и пехотные подразделения.
Экипаж танка, в составе которого действовал рядовой Евгений Акулов, вел огневую поддержку российских военнослужащих в ходе штурма опорного пункта украинских националистов, когда они бросили в бой резервные силы — танки и пехотные подразделения.
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