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Трупы «суперменов» ВСУ разбросаны на улицах Поповки: Карта специальной военной операции на Украине на 26 марта 2025 года и анализ событий в мире

Трупы «суперменов» ВСУ разбросаны на улицах Поповки: Карта специальной военной операции на Украине на 26 марта 2025 года и анализ событий в мире

Трупы «суперменов» ВСУ разбросаны на улицах Поповки: Карта специальной военной операции на Украине на 26 марта 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваСело Поповка в Белгородской области вновь стало эпицентром ожесточённых боев, где украинский спецназ попытался прорвать российскую оборону.

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