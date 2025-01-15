В Ельне школу №2 капитально отремонтируют

Ход работ проверили родительское сообщество и сенатор от Смоленской области Руслан Смашнёв В рамках проекта «Единой России» «Новая школа» в этом году капитально отремонтируют вторую школу в Ельне Смоленской области, носящей имя советского военачальника, Героя СССР Константина Ракутина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии