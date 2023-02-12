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«Виноват ли «Ман Сити», что Джеррард поскользнулся на «Энфилде»?» Пеп об обвинениях в адрес клуба

«Виноват ли «Ман Сити», что Джеррард поскользнулся на «Энфилде»?» Пеп об обвинениях в адрес клуба

Пеп Гвардиола высказался об обвинениях «Манчестер Сити» в финансовых нарушениях. По словам тренера «Ман Сити», никто не может отобрать у клуба трофеи и медали, независимо от результатов расследования АПЛ.

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