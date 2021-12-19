Эксперт объяснила механизм вербовки неонацистами новых сторонников

Научный сотрудник лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Ольга Стрекалова в воскресенье, 19 декабря, в беседе с телеканалом РЕН ТВ объяснила, как радикальная неонацистская организация «Маньяки.