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Музыкальному училищу имени Римского-Корсакова выделили новый корпус в год 180-летия композитора

Музыкальному училищу имени Римского-Корсакова выделили новый корпус в год 180-летия композитора

В 2021 году глава Петербурга по поручению президента РФ проводил прием граждан. Педагоги училища попросили Путина закончить капитальный ремонт нового корпуса, потому как старое здание не вмещает всех желающих заниматься музыкой.

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