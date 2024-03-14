Музыкальному училищу имени Римского-Корсакова выделили новый корпус в год 180-летия композитора

В 2021 году глава Петербурга по поручению президента РФ проводил прием граждан. Педагоги училища попросили Путина закончить капитальный ремонт нового корпуса, потому как старое здание не вмещает всех желающих заниматься музыкой.
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