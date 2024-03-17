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Русская весна

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Трамп дал исчерпывающую характеристику Зеленскому (ВИДЕО)

Трамп дал исчерпывающую характеристику Зеленскому (ВИДЕО)

Дональд Трамп активно использует украинскую тему и Зеленского в своих предвыборных выступлениях. Так, общаясь с избирателями в Дейтоне (штат Огайо) он назвал главаря киевского режима величайшим торговцем в истории, а Украине предложил прекратить давать деньги просто так.

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