Трамп дал исчерпывающую характеристику Зеленскому (ВИДЕО)

Дональд Трамп активно использует украинскую тему и Зеленского в своих предвыборных выступлениях. Так, общаясь с избирателями в Дейтоне (штат Огайо) он назвал главаря киевского режима величайшим торговцем в истории, а Украине предложил прекратить давать деньги просто так.