Москва увеличит объем специализированной медицинской помощи на 11 миллиардов рублей. Заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова рассказала, что такие проекты включают в себя плановую помощь при некоторых заболеваниях, таких как катаракта и глаукома.