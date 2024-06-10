Москва увеличит объем специализированной медицинской помощи на 11 миллиардов рублей. Заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова рассказала, что такие проекты включают в себя плановую помощь при некоторых заболеваниях, таких как катаракта и глаукома.
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