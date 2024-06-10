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Москва увеличит объем специализированной медицинской помощи на 11 миллиардов рублей

Москва увеличит объем специализированной медицинской помощи на 11 миллиардов рублей

Москва увеличит объем специализированной медицинской помощи на 11 миллиардов рублей. Заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова рассказала, что такие проекты включают в себя плановую помощь при некоторых заболеваниях, таких как катаракта и глаукома.

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