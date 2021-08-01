Предвыборный балаган открыт, зрителям занимать места согласно купленных билетов

Темы дняПолитикаПредвыборный балаган открыт, зрителям занимать места согласно купленных билетов хайли лайкли "На носу" партийные голосования и господа "народные слуги" вынужденно, нехотя поползли в народ.Вернуться к статье10716НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНАНаталья АндросоваСвятая правдаАлександр ЗвонковВсе партийные предвыборные лозунги- испорченная ежегодная пластинка для народа. Вот за какую статью пошёл бы народ голосовать поголовно: "расформировать думу в полном составе и направить их всех поднимать народное хозяйство согласно их лозунгам. Оплату установить согласно произведенной реальной работе, но не менее МРОТ. Экономию фонда зарплаты гос/думы направить на зарплату рабочим и пенсионное обеспечение" Вот это и будет скачок России в развитые экономические страны.Vlad ИвановИнтересно, почему «направить на зарплату рабочим»? АСЬ?Александр ЗвонковЯ сам вкусил что такое зарплата рабочая и уж она никак не сопоставима с доходами (заметьте-не зарплатой) "трудолюбивых" думцев.Vlad ИвановДружище, давайте не будем обсуждать материальное вознаграждение думцев. Вы как гражданин и избиратель имеете право не только спросить, но и получить ответ от Володина. Поставим вопрос в принципе: ПОЧЕМУ ЗАРПЛАТА рабочего должна быть сопоставима с зарплатой парламентария? Это совершенно разные уровни в знаниях, квалификации, опыте, социальных навыках. С другой стороны их нельзя поменять местами: парламентария привязать к станку, а рабочего послать обсуждать вопросы и принимать решения в парламенте.Ольга ЗаварухинаГолосовать НАДО! За ту партию , которая не словом бля-бля-бля, а делом доказывает свою нужность НАРОДУ, а в реальности каждому НУЖДАЯЩЕМУСЯ в решении проблем, это первое. Второе когда партийные ЧИНУШИ не сидят по кабинетам, поднимают свою ж... и идут и выполняют свои ОБЕЩАНИЯ( нет не жениться) а добиваться реальных результатов в исполнения принятых Законов РФ для всего населения, а не для простого народа. Себя то эти "кандидаты в ЧЛЕНЫ" считают высшей кастой, а так не должно быть. Вот на наших ТВ полит-шоу ведущие стебутся над Украиной, а у них есть партия Шария, которая на деле доказывает свой необходимость и на местах реально решает вопросы с местными чиновниками. Вот за такую партию я бы проголосовала. Но у нас довыборов обещают, а после ТИШИТА, ГРОБОВАЯ.Anna Kadaner (Горелик)а где у нас такая партия?В ВСхожу и унесу свой бюллетень. Ни за одного из этих паскуд голосовать не буду.Владимир Негодабудет вообще интересно , ну нет графы против всех , может и вправду унести свой бюллетень !Алексей Сафронов...это и есть удел всех "паскуд"...выбрасывать свой голос.Валера ЮшковА некого выбирать, там одни господа.БурлинецГолосуй не голосуй всё равно получишь ... ЕР а все вопросы вплоть до установки скамейки у подъезда будут решаться на прямой линии с президентом потому что все эти депутаты и чиновники живут по принципу - ничего не вижу ничего не слышу ничего никому не скажу, поэтому лучше всего голосовать ногами.Валера ЮшковВ точку.Алексей СафроновКак бы автору, "не поглядывать на происходящее с сарказмом", но сие у нас в России, уже 30 лет, признано демократической формой правления. Какой бы на первый взгляд, не был балаган спойллеров или реальных претендентов на руководящую роль сидельцев в Государственной думе РФ, но, и Слава Богу, происходит сей акт в рамках Российского законодательства. Несомненно, что будут претензии, жалобы, огрехи итд... Ведь, не ошибается тот, кто ничего не делает. И потом: если не согрешить, то и не покаться🤓...исправлением грехов! Так во всём мире.Михаил МолчевА с чего вы, Алексей, решили, что дармоеды что-то делают? Да, делают, но исключительно для себя, любимых. Для народа, за счет которого они жируют, хоть что-то полезное сделали? И не надейтесь! Перед началом фарса, он же "выборы", нам наобещают до хера, а сделают чуть больше, но с обратным знаком, то есть, ни хера, зато восхвалять себя будут неустанно. Открытие новой помойки, запуск новой водоколонки вместо нормального водопровода- все в ход идет, мозги-то, даже у тех, у кого оные были, давно жиром заплыли.Алексей СафроновНе соглашусь с тем, что там все "дармоеды" и неумёхи. Во всяком случае я лично, причём с начала 70-х годов, долгое время работая в промышленном строительстве (Минтяжстрой СССР) прекрасно и долгие годы знал специалиста своего дела, сын которого депутат и с некоторых пор трудится в нынешней Госдуме РФ. И, уверяю вас, он прекрасный специалист в той же профессии, как и его отец...ИгорьГлавное чтобы к власти не пришли скрытые либерасты - эти опаснее всех вместе взятых - и право, и левовредительных. Как говорил Владимир Семёнович: - "... Могут действовать они не прямиком, шасть в купе и притвориться мужиком..." Такие либерасты по указке пиндосов лоббируют в думе абсурдные законы, вызывая злобу ко всем чиновникам и к власти в целом, когда вопреки здравому смыслу количество ДТП вдруг становится зависимым от спойлеров и локеров на машине.ИИринаХа ,да явные либерасты -русофобы все 30 лет в ельцинско-путинской власти .Михаил МолчевИгорь, а почему вы решили, что наши либерасты скрытые? Уж за 30 лет их "правления" не только пофамильно, но и в рыло их знаем, их рожи в телевизоре всегда показывают. Да и об их покровителе, гаранте хер знает чего, пресса и ТВ шумит чуть меньше, чем о дорогом Леониде Ильиче. Брежнев того стоил,а вот стоит ли нынешний..."гарант"...ИгорьТолько что проехал пол страны от Балтики до Горной Шории и обратно. И раньше был уверен про пиз.ёжь либерастов о разваленной экономике, а сейчас ещё раз убедился как всё наоборот. По сравнению с дорогами 8 лет назад и сейчас по тому же маршруту - это день и ночь. Везде - и по северному пути и по южному идёт интенсивное расширение дорог до 4-х полос, за Уралом через каждые 20-30 км АЗС и кафе с мотелями, чего раньше и в помине не было. Заманали миллионы фур в обоих направлениях, которые часами приходилось обгонять после реверсного движения. Срывают целые горы и убирают леса, расширяя дороги. На полях зреют культуры, а коровы пасутся сами на километровых пастбищах с электронными пастухами (проволочные ограждения). Современные фермы и офигенная техника на полях, красивейшие жилые массивы в городах, пробки в часы пик от "бедных и голодных" россиян, современные развязки и отличные дороги на всём протяжении. Но много двухполосных, где каждый обгон - это игра со смертью. Даже в самых отдалённых шахтерских посёлках Кузбасса абсолютное большинство ездят на иномарках, правда там с дорогами похуже - до маленьких городов очевидно у Владимира Владимировича ещё руки не дошли. Но за всё остальное ему низкий поклон. И большой хер в глотку всем пи.дёжникам, хающим лучшего главу страны за последние 60 лет. И какая же всё-таки прекрасная и огромная наша страна, не успеешь насладиться видом слева, как вид справа от дороги ещё прекраснее. Уральские горы - это особый ландшафт. Всем либерастам желаю почаще ездить по стране, чем и занимаются сейчас очень многие отдыхающие.Сергей МикульскийНе все то золото, что блестит! Одно дело пролетать со скоростью 100 км/час мимо населённых пунктов, другое там жить. Не забывайте, что на дворе XXI век. Через лет 50 люди начнуть передвигаться на своих самолетах и вертолетах и это тоже будет так же обыденно, как сейчас автомобиль. Насчёт дорог та же песня. Только эти дороги есть сейчас даже в Африке.ИгорьЦените то, что имеете, и не идите на поводу у подлых буржуинских подпевал, обсерая власть, и не дай бог, чтобы к власти пришли действительно враги российского народа.ИгорьЗаехали в глухую деревню к родственникам в Новосибирской области - коров пасут на современных мотоциклах, а за огородами у многих пастбища с электронными пастухами.Алексей Сафронов!!!!!! Присоединяюсь и добавлю, что даже в 2016 году, когда довелось поехать на Амур в конце сентября, то уже тогда поразился увиденному! Уверен, что за пять лет стало!!!!!Сергей МикульскийВ таком случае почему килограмм морковки сейчас стоит 120 рублей, а килограмм говядины 600 рублей? По Вашему кругом все есть, но цены почему то растут с каждым днём.ИгорьНаверное можно найти и по 1000, если поискать. Забавный факт: когда заливали в 12-ти летний дизель Евро и Экто по 50 - работал жёстко и с детонацией, а когда за Уралом стали лить ГОСТовское ДТ по 40 - работал тихо, мягко и приём был лучше.Александр СмолинЗайди в другой магазинНиколай ЗайчиковТак у нас вся нынешняя власть из подлых буржуинских подпевал состоит . Они вон даже наворовав деньги скупают недвижимость в США и Англии .Николай ЗайчиковДа трепаться вы просто мастер , наверное у Путина учились .НННиколаев НиколайСон свой рассказываешь. Сон путиноида. По центральной России проезди. Ни одной коровы не встретишь, даже дикой. Так же как и обработанные поля. На этих полях после 20 лет правления "вождя" раскорчевку надо проводить. Но этого никто не делает и их переводят в лесной фонд.НННиколаев НиколайЯ тоже езжу по области и поражаюсь до какого состояния надо довести страну. Все пахотные земли заросли кустарником, вместо животноводческих комплексов одни столбы стоят и деревни призраки по дороге.ИгорьТы или дурак, или враг. Есть сотни фото, если захочешь - пришлю.Сергей МикульскийСкоро будет и по 1000 рублей.Сергей МикульскийНе заставляй меня думать, что ты идиот!Александр СмолинБесполезно заставлять, не желающегоБОБорис ОсиповВладленБраво! Вы везде напоминаете последнее!!!БОБорис ОсиповВладленУ Вас опять пластинку заело???БОБорис ОсиповВладленТак Вы который???БОБорис ОсиповЯ за...ВладленВсегда за тех , кто у власти???БОБорис ОсиповСегодня да...ВладленА также. Вчера и завтра???БОБорис ОсиповМ.б.ВладленТак Вы не за, а тот кто справа!!!БОБорис ОсиповА вы слева...Но не забывайте чем он закончил...ВладленНет я против!!!БОБорис ОсиповКак Баба Яга...она всегда против...ВладленА Вы как справа. Лишь бы за!!!БОБорис ОсиповМеня там нет...ВладленПравильно. Вы всегда рядом с барским столом. Может кость бросят???БОБорис ОсиповНу, а вы... сам барин...ВладленНет я "сам по себе"!!!БОБорис ОсиповНу да...ну да...ВладленК чему???БОБорис ОсиповА догадайся...ЮСЮдкевич СергейКак это правильно: Если бы на выборах голосовали за то, кого из депутатов посадят, то явка была бы 100%.Михаил ВоробьевПартий много, а толку мало. В СССР была КПСС и работа была по меньшей мере лучше. Народу нужны не обещания, а дела. Тогда обсуждали кандидатов и знали депутатов.Юрий DedЭто ты в каком сне видел ? А не чё что выбор был всегда из одного депутата да и то указанного властью ? Али запамятовал сердешный ты наш ?ИИринаПри чем здесь это ? У вас ,врагов коммунистов ,куча политических партий на территории захваченного вами СССР ,и ни одной нормальной .Михаил ВоробьевЭто не во сне, а по личному опыту. Я за свои 87 лет повидал много и могу сравнивать. По примеру голосования за кандидатов Областного совета кандидатов в Совет, перебрали многих желающих стать избранным и выбрали для голосования не того, которого хотели на утверждения в списке предложенного кандидата,bianka БелаяТребуется радикальная реформа Думы. Независимо от того, какая из партий обретёт большинство, результата не будет никогда, ибо депутаты не несут НИКАКОЙ персональной ответственности перед избирателями. Они никаким образом и никогда не отчитываются перед выбравшими их людьми о своей деятельности, о том, какие из предвыборных обещаний они выполнили, а какие нет и почему . И избиратели не имеют работающих механизмов отзыва не оправдавших доверие депутатов. И зарплата ( немаленькая, особенно с учетом разных льгот) никак не зависит от результатов их работы. Сейчас мы перестали слышать о том, что некие решения не принимаются из- за отсутствия кворума. Надеюсь, что хотя бы этого теперь нет- массовых прогулов среди депутатов. Так что, хоть и нужно выполнить гражданский долг и проголосовать, но смысла при нынешнем положении вещей в этом нет. Хоть Вася Пупкин из КПРФ, хоть Петя Хряпкин из ЕР, результативность работы Думы останется прежней, а Васи и Пети будут и в следующий состав Думы пробиваться. Где ж такую синекуру ещё найдёшь!ИгорьОтвет простой: зарплата депутатов должна быть не более средней по стране, а то и вовсе работа на общественных началах, как в некоторых странах Запада *(иногда у них есть чему поучится). Тогда в депутаты пойдут по-настоящему болеющие за страну люди.bianka БелаяНу так тоже нельзя, зачем глупости предлагать. Не может человек хорошо и с отдачей работать, если у него голова забита, чем семью накормить. Зарплата должна быть достойной. Но депутат должен бояться потерять её. Когда- то кто- то предлагал платить чиновникам и депутатам отсроченную зарплату: часть в руки, часть на личный счёт, которым он сможет воспользоваться только после завершения срока; проштрафился- уходишь без выходного пособия. Короче говоря, нужен механизм ответственности депутатов. Тогда пойдут работать те, кто хочет работать, а не те, кто хочет тёплое доходное беззаботное местечко заполучить.евгений карманович"Зарплата должна быть достойной!" Вот им и карты в руки, а то народ по двадцать тыщ, а они по поллимона. Пусть выравнивают и думать перестанут, "чем семью накормить".bianka БелаяДавайте, идите в депутаты. Вы ж честный? Вы ж за народ горой? Вы ж согласны бесплатно трудиться на благо народа? Нам такие люди нужны!евгений кармановичО! Даю согласие, выдвигайте. А если серьезно. Я уже как-то здесь писал. Организовал предприятие с ноля из единомышленников. Зарплата у ВСЕХ была одинаковая, хотя мне, как руководителю и тоже исполнителю приходилось туго. Проработали десяток лет, текучка ноль %, что мне тоже не нравилось, но коллектив не хотел изменений. Пришлось закрыть, штрафы замучили, а трудяги не хотели, но согласились. Вот уже много лет Новый год празднуем вместе. Коллектив маленький всего один десяток и уменьшается по естественным причинам.bianka БелаяНу так пусть вас выдвигает ваш трудовой коллектив и ваш предвыборный штаб. А я за вас проголосую. И всем расскажу, что вы пообещали не щадя живота своего забесплатно народ защищать от супостатов. Пообещайте ещё что- нибудь. Все будут ликовать.ИгорьДа вовсе не глупости, в совдепии депутаты вообще не получали зарплаты, только оплата проезда от места жительства. В Германии депутат может спокойно подметать улицы. Работа на общественных началах - вполне реальная перспектива для тех, кто искренне и бескорыстно хочет участвовать в принятии законов полезных для страны.евгений кармановичВы меня победили. Сдаюсь. Спасибо за юмор.евгений кармановичЭто я писал для bianki Белая, но что-то пошло не так.евгений кармановичВы меня победили. Сдаюсь. Спасибо за юмор.bianka БелаяИменно глупости. Потому что Дума- законодательный орган страны. И так нелепо, что у нас в Думе заседают боксёры и артисты. Должны работать люди, разбирающиеся в экономике и юриспруденции. Если депутат не имеет профильного образования, то он по крайней мере чему- то научится в процессе работы. На общественных началах можно работать в муниципальных советах и домкомах: решать, где клумбу разбить, где дорожки проложить. Забудьте лозунг про любую кухарку, которая способна управлять государством.bianka БелаяСпасибо за адекватность. Нечасто встречается в МТ.Владимир АндриановПока зарплаты у этих, так называемых, "слуг народа" будут заоблачные, никакая дума не будет думать о народе. Почему не прийти к апробированной системе, типа верховный совет. Пусть эти толстомордые работают на своих местах и знают, как живет электорат, а раз в пол года приезжают в Москву, принимают законы и решают проблемы народа. Месяц прошел, сессия закончилась - перед, к народу, отчитайся, как там в столице? Такому депутату жиреть будет некогда, потому что он всегда на виду и надо крутиться. А по другому, голосуй, не голосуй, все равно получишь...., ну, Вы сами знаете)))bianka БелаяЭта система не работает. У нас страна очень большая, это не Сан-Марино, где глава государства работает на общественных началах. Его государство меньше, чем микрорайон в любом более- менее крупном городе. И не надо СССР в пример приводить, там Верховный совет был декоративным органом. Решение принимал ЦК КПСС, а депутатов собирали для виду, прочитать им решения и получить всеобщий одобрямсАдольф ПешковАвтор - полудурок и ему вторят подобные. Кроме нытья ничего не прослеживается. Только и слышишь: надо,надо, надо. И тут же - выброс из заднего прохода: А Зю держится за руководство в партии. А за что держится твой президент Путин?. Он умело прячется за своими дебилами из ЕР. Холит их, бережёт от всяких неожиданностей. А если появится кто из КПРФ, то немедленно идёт команда : Ату его!!! Грудинин напугал Путина до белой горячки ещё при выборах президента. Теперь и его и Платошкина на выстрел не подпустят к избирателям. А вы всё льёте свои фекалии на КПРФ, ожидая от ЕР новых подачек. Прекратите ныть!! Прочитайте программу КПРФ. Она выполнима при соответствующей численности депутатов от КПРФ. А если вы не даёте им этих прав, то какого чёрта хаете??НННиколаев НиколайПолностью согласен. ЕР не выполнила ни одного предвыборного обещания.Алексей СмирновНа выборы нужно идти обязательно, каждый уклонист это плюс в пользу правящей партии. Хотите что то изменить - идите на выборы.ЕБЕлена БресловаЕР не нужна явка на выборы, без неё сфальсифицировать легче, отсюда и такая статья...петр камОбязательно нужно идти.И обязательно вычеркну е.р.отовсюду.Но тут фишечка,еще одна,"самовыдвиженец"вдруг оказывается членом е.р..МНМатвеев НиколайГолосуем за КПРФ всем народам. Чтобы было меньше подделок, надо всем идти на выборы, иначе в списках будет все равно ваш голос, т.к. паспортные данные уже прописаны, а закорючку в списке за вас сделает булановы с мадамой!НННиколаев НиколайБуду голосовать за КПРФ. Слушать обещания ЕР 20 лет уже надоело. На деле принятия законов позволяющих залезать к нам в карман, отмена социальных обязательств (пенсии) для большинства, но не для себя, запреты штрафы и т.д. и т.п. Есть поддержка детей и рождаемости, но она не достаточна. Лучше в кубышку положат. И для кого эта кубышка?ИгорьКПРФ самоуничтожается, очевидно по плану Геннадия Андреевича. Сам стареет, лямку тянуть надоело, а передать некому, вот и поставил на одиозного Грудинина, чтобы после развала в истории остался великим партийным лидером, после которого не нашлось достойного.НННиколаев НиколайТо что вы написали к ЕР и гаранту относится в полной степени. Там даже власть никому не собираются передавать. Страгшно наверно.ИгорьРадуйтесь, балбесы, что довелось жить в путинское время, и молите бога, чтобы подольше рулил. Все всё прекрасно понимают, но полаять хочется.Сергей МикульскийИгорь! Хватит уже сказки рассказывать. Мне хватило Вашего фэнтези про сказочную страну за Уралом.Сергей МикульскийВо! Ну теперь все ясно. Привет Симоньян!НННиколаев НиколайПервые два его срока было чему радоваться, потом стало нечему.НННиколаев НиколайПервые два его срока лично мне было чему радоваться, после нечему стало, а сейчас и грусновато стало.БурлинецУважаемые избиратели посчитайте сколько нашего брата электората голосует за ЕР и за других, начну статистику а продолжите сами: 6 млн. чиновников с домочадцами, прислугой, блюдолизами и т. д. Все кто разбогател при помощи законов и те кто присосался к госкормушке ЕР для них мать кормилица, работники гос предприятий, Армия, МВД, жульё и мошенники всех сортов и направлений и так далее. А против голосуют разрозненные кучки партий и движений. Так что в нашем светлом будущем будут активно размножаться толпы миллиардеров, дети и внуки работяг будут активно вкалывать, пенсионеры выживая доживать, молодёжь улепётывать за рубежи страны, вот как то так.Александр СмолинКакие мы все хорошие , а стальные такие плохие, поэтому голосуйте за нас!!!!НННиколаев НиколайЗа детей и внуков особенно страшно. Не такой еще хомут накинут.БурлинецА кто такие эти самые стальные ? Не могу понять.Александр СмолинЭто уже комп по своему щебечет, а так остальныеМВМстислав ВодянойАльбина КолесниковаНаконец балаганщики в народ поехали ,только их что то никто не видел и для кого их столько эти партий создали, что они эти партии делают? что решают?сидят на шее людей получая денежки и только.Совсем народ потерял веру в правительство и чиновников.Владимир ГерасимовДля власти когда партий много это же золотое дно.Народ разбредётся по фуфловым партиям и прекрасно голоса считай в помойку спущены.А у власти свой избиратель и он сплочён вот и победа в кармане не хватит подкинут биллютеней всё в их руках.За три дня голосования такого можно накуралесит что мало не покажется.Как всегда ер с большим отрывом впереди?И ещё долго опять эти нахлебники будут сосать народную кровь.Комментировать
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