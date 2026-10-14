НАТО в настоящее время не видит непосредственной угрозы со стороны России. Об этом 14 октября заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
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неужели включил последнюю извилину в прямой кишке???