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Маррей в Майами разорвал связки голеностопа и выбыл «на длительный срок»

Эпизод произошел в десятом гейме решающего сета. После этого британец отыграл еще два гейма и тай-брейк – 7:5, 5:7, 6:7(5).

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