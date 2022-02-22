И Кемску волость тоже вернуть? Россия

– Господин Лавров, от лица английской короны я, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, требую, чтобы войска России покинули суверенную территорию Украины! – Здравствуйте, Лиз! Как себя чувствует королева? – Королева? А причем здесь это? – Лиз, а при чем тут суверенная Украина и российские войска, находящиеся на своей территории? – Господин Лавров, нежелание России снизить напряженность, возникшую между вами и Украиной, и вывести войска… – Лиз, у нас нет никакой напряженности, мы просто проводим обычные войсковые учения на своих территориях! – Вы меня не слышите, господин Лавров – Россия должна отказаться от агрессивных планов вторжения в Украину, потому что это нанесет ущерб всей системе мировой безопасности! – Лиз, но Россия не собирается вторгаться в Украину, этот миф придумали вы, вами же он раздувается, именно от вас исходит главная опасность для мировой системы безопасности! – Господин Лавров, вы обязаны не просто прислушаться к нашему заявлению, а исполнять его немедленно и неукоснительно! Английская корона недовольна агрессивным поведением России в отношении нашего союзника Украины! В случае вашего вторжения, а ваши планы на этот счет нам известны досконально, Великобритания вступит в войну на стороне Украины для защиты ее народа и территории от вашей агрессии! – Лиз, извините, но наша беседа напоминает мне разговор немого с глухим.