Нетаньяху заблокировал передачу Украине израильской системы ПВО «Железный купол»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в 2023 году заблокировал передачу Украине комплекса противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол», несмотря на то, что система была оплачена Соединёнными Штатами.
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