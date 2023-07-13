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Пеку уже 5 лет! Легкий рецепт тающего печенья со сладким творогом.

Пеку уже 5 лет! Легкий рецепт тающего печенья со сладким творогом.

Сложно поверить, но моя страсть к приготовлению печенья зародилась в тот момент, когда на ярмарке я купила очаровательную емкость для пряников! Поставила ее на кухонный стол и с тех пор пополняю разнообразными вкусностями домашнего приготовления.

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