Миллеровских спасателей поздравляют с профессиональным праздником

27 декабря — День спасателя Уважаемые сотрудники службы спасения! Традиционно с 1995 года в нашей стране отмечается День спасателя — профессиональный праздник отважных и сильных духом специалистов, которые выполняют свой служебный долг по спасению жизней людей, часто рискуя своей собственной.