Военное обозрение

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«Новые левые» и «революция» 1968 года: как борьба с неравенством трансформировалась в культ покаяния, культуру отмены и диктатуру меньшинств

«Новые левые» и «революция» 1968 года: как борьба с неравенством трансформировалась в культ покаяния, культуру отмены и диктатуру меньшинств

Конец ХХ столетия стал триумфом либеральной демократии, что позволило некоторым философам и исследователям даже говорить о «конце истории».

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