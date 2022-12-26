Клопп об игре Нуньеса с «Виллой: «Он был на топ-уровне. Дарвин забьет, нет поводов для беспокойства»

Юрген Клопп похвалил Дарвина Нуньеса. «Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» (3:1) в 17 туре АПЛ. Уругвайский форвард упустил 4 явных голевых момента.
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