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Власти обсуждают запрет на аборты в Вологодской области 

В Вологодской области могут полностью запретить аборты, включая частные клиники. Губернатор Георгий Филимонов заявил, что в феврале пройдет совещание с главными врачами, владельцами и акционерами частных медицинских организаций, где будет обсуждаться отказ от проведения абортов в регионе.

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