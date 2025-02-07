Власти обсуждают запрет на аборты в Вологодской области 

В Вологодской области могут полностью запретить аборты, включая частные клиники. Губернатор Георгий Филимонов заявил, что в феврале пройдет совещание с главными врачами, владельцами и акционерами частных медицинских организаций, где будет обсуждаться отказ от проведения абортов в регионе.