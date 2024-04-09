В ДФО может быть выкуплено льготное жилье по дальневосточной ипотеке

В Дальневосточном Федеральном округе рассмотрели вопрос о развитии социальной инфраструктуры. Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил о необходимости увеличения количества льготных квартир для узкоспециализированных работников.
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