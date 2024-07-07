Прохор Шаляпин сравнил себя с SHAMAN и рассказал причины краха своей карьеры: «Я выживал все эти годы…»

Прохор Шаляпин в какой-то момент своей карьеры был довольно востребованным артистом. Певец имеет хорошие вокальные данные, однако его имя в заголовках газет чаще связано не с достижения в музыке, а со скандалами.
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