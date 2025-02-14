Неуловимое животное Австралии изучили с помощью новых технологий 

Кенгуру Беннетта наблюдает за дроном ученых / © Emmeline Norris Кенгуру Беннетта, в отличие от наземных сородичей, проводят свою жизнь на верхушках деревьев тропических лесов Австралии и Новой Гвинеи, питаясь листьями и лианами.