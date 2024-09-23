Индия отказывается от присоединения к крупнейшему торговому соглашению RCEP

Индия не будет присоединяться к Региональному всеобъемлющему экономическому партнерству (RCEP), крупнейшему в мире торговому соглашению, заявив, что не в интересах страны заключать соглашение о свободной торговле с Китаем, сообщил министр торговли и промышленности Пиюш Гоял.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)