Индия отказывается от присоединения к крупнейшему торговому соглашению RCEP

Индия не будет присоединяться к Региональному всеобъемлющему экономическому партнерству (RCEP), крупнейшему в мире торговому соглашению, заявив, что не в интересах страны заключать соглашение о свободной торговле с Китаем, сообщил министр торговли и промышленности Пиюш Гоял.