Технолог Гертле-Загорская: развитие рака провоцируют прогорклые продукты

Масло или орехи с неприятным запахом нельзя употреблять в пищу. Продукты могут привести к отравлению или развитию рака, сообщила главный технолог Grow Food, специалист по питанию Светлана Гертле-Загорская.
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