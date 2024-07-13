Что обнаружили учёные в главной реке Крыма

В воду ни ногой! Почему в вододефицитном Крыму мы вспоминаем о ценности рек только тогда, когда сталкиваемся с изматывающей засухой? Крымские учёные отмечают: трагедия региона в том, что многие воспринимают крымские реки только в качестве каналов сброса (среди прочего – отходов).
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