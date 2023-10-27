Число вакансий с ежедневными выплатами в Петербурге выросло почти вдвое

В частности, в городе требуются сборщики заказов и водители. В России, в том числе в Петербурге, стремительно растёт число вакансий, в которых работодатель готов платить еженедельно или даже каждый день в конце смены.
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