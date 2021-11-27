Политика как она есть

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Пора бы перенимать опыт китайских товарищей

Пора бы перенимать опыт китайских товарищей

Власти Китая продемонстрировали эффективный способ борьбы со своей 5-й колонной.Когда популярный молодой актёр по имени Чжан Чжехань выложил в своём аккаунте фото на фоне японского храма Ясукуни, в котором до сих пор почитают японских карателей, то, вернувшись домой, он вдруг обнаружил, что его имя просто исчезло из интернета.

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