Пора бы перенимать опыт китайских товарищей

Власти Китая продемонстрировали эффективный способ борьбы со своей 5-й колонной.Когда популярный молодой актёр по имени Чжан Чжехань выложил в своём аккаунте фото на фоне японского храма Ясукуни, в котором до сих пор почитают японских карателей, то, вернувшись домой, он вдруг обнаружил, что его имя просто исчезло из интернета.