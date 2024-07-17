Собянин поддержал проведение 37-й Московской международной книжной ярмарки

В прошлом году офлайн- и онлайн-мероприятия посетили свыше 1,5 миллиона человек Сергей Собянин, мэр Москвы, подтвердил проведение 37-й Московской международной книжной ярмарки с 4 по 8 сентября в Экспоцентре на Краснопресненской набережной.