Кузнецов в 4-й раз забросил 20 шайб в сезоне НХЛ. У него 60 очков в 59 матчах

Евгений Кузнецов в 4-й раз достиг отметки 20 шайб в сезоне НХЛ. Российский форвард «Вашингтона» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата с «Коламбусом» (7:2).

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